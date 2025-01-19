الكشف على 839 مواطنا بقافلة طبية بنكلا العنب في إيتاي البارود

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قيام فريق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية نكلا العنب مركز إيتاي البارود بوجود ٦ عيادات طبية، وتم الكشف خلالها على ٨٣٩ مواطنا مجانا.

وقال "عبد الجواد"، في بيان اليوم الأحد، تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادة الباطنة ١٥٥- عيادة الأطفال ٢٢٠- عيادة الجراحة ١٣١- عيادة النساء ٧٧- عيادة العظام ١٨٢- عيادة الرمد ٧٤)، بالإضافة إلى وجود معمل دم (٥٢ تحليلا)، ومعمل طفيليات (٤٥ تحليلا)، وجهازي أشعة عادية وسونار (٢٨ فحصا).

كما جرى الكشف المبكر عن الضغط والسكر بمبادرة افحص واطمن، وأجرى (٢١٥ فحصا)، ووجود لجنة لعمل التقارير الطبية لصرف العلاج على نفقة الدولة، وعمل استمارات الإحالة إلى أقرب مستشفى كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.