اليابان: تاكايتشي تعتزم الإعلان رسميا عن خطة لإجراء انتخابات عامة

تعقد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاثنين للإعلان رسميا عن اعتزامها حل مجلس النواب عندما يجتمع المجلس لدورة عادية يوم الجمعة.

وسيكون هذا أول حل لمجلس النواب منذ أكتوبر 2024. وفي الانتخابات العامة المقبلة، ستسعى تاكايشي للحصول على دعم الناخبين لسياستها المالية "المسؤولة والاستباقية"، وكذلك للائتلاف الحاكم الجديد المكون من الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب الابتكار الياباني.

وينتقد معسكر المعارضة خطة تاكايشي لإجراء انتخابات عامة في وقت قريب للغاية، بحجة أنها تهدف إلى إفادة حزبها بينما تتجاهل الشعب. قال زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري إن الخطة تفتقر إلى الغرض المناسب، ووفقا لوكالة جيجى برس اليابانية .

وفي المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غدا، من المتوقع أن تشرح تاكايشي أسباب إجراء انتخابات عامة، بالإضافة إلى عدد مقاعد مجلس النواب التي يهدف التكتل الحاكم إلى الفوز بها.