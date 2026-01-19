حوافز شراء جديدة لدعم السيارات الكهربائية وتعزيز الشركات في ألمانيا

تعتزم الحكومة الألمانية، منح حوافز جديدة لشراء السيارات الكهربائية، ما يخفف الأعباء عن المستهلكين ويوفر أيضا دفعة لصناعة السيارات الألمانية، بحسب تصريحات وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "هذه دفعة قوية للتنقل الكهربائي في ألمانيا.. إنها دفعة لقطاعنا المحلي لصناعة السيارات، الذي يقدم سيارات كهربائية قوية".

وقال شنايدر، إنه يتوقع طرح سيارات بأسعار معقولة أكثر، موضحا أن نحو 80% من السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن التي جرى تسجيلها لأول مرة في ألمانيا العام الماضي كان من إنتاج أوروبي.

والسيارات الهجينة القابلة للشحن هي سيارات يمكن تشغيلها بالكهرباء وبالوقود.

وأشار الوزير، إلى أن قائمة أفضل عشرة طرازات جديدة مسجلة من السيارات الكهربائية تظهر قوة صناعة السيارات الألمانية.

وأضاف: "ستطرح الشركات الألمانية هذا العام طرازات أخرى وأيضا بأسعار معقولة أكثر".

ووفقا لبيانات هيئة النقل الألمانية، جاءت الطرازات الإحدى عشرة الأكثر تسجيلا من السيارات الكهربائية البحتة العام الماضي من مجموعة "فولكس فاجن" ومجموعة "بي إم دبليو"، وفي مقدمتها "فولكس فاجن آي دي 7" و"آي دي 3".

أما في فئة السيارات الهجينة القابلة للشحن، فالصورة ليست واضحة تماما، غير أن سبعة من بين أكثر عشرة طرازات شعبية جاءت من "بي إم دبليو" و"مرسيدس" و"فولكس فاجن".

وبشأن من سيحصل على دعم أكبر، فإن القاعدة العامة هي أن من يكسب أقل أو من لديه أطفال سيستفيد أكثر من نظام الدعم الجديد لشراء أو تأجير السيارات الكهربائية، ويتراوح مقدار الدعم الحكومي - بحسب الظروف الاجتماعية للمشتري - بين 1500 و6 آلاف يورو.