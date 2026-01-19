 الرحلة وحبل سري.. تجربتان مسرحيتان جديدتان على مسرح ستوديو ناصبيان - بوابة الشروق
الإثنين 19 يناير 2026 6:31 م القاهرة
الرحلة وحبل سري.. تجربتان مسرحيتان جديدتان على مسرح ستوديو ناصبيان

شيماء شناوي
نشر في: الإثنين 19 يناير 2026 - 6:14 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يناير 2026 - 6:14 م

تقدم جمعية النهضة العلمية والثقافية – جزويت القاهرة العرضين المسرحيين «الرحلة» و«حبل سري»، وهما نتاج ورشة التمثيل المتقدمة «خيال أول»، وذلك تحت إشراف المخرج فادي أحمد.

ويُقام العرضان على مسرح ستوديو ناصبيان أيام الخميس 22، والجمعة 23، والسبت 24 يناير، حيث يُعرض «الرحلة» في تمام الساعة السابعة مساءً، يليه عرض «حبل سري» في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويُذكر أن ورشة «خيال أول» تُعد من الورش المتقدمة التي تهتم بتطوير أدوات الممثل، والعمل على الخيال بوصفه عنصرًا أساسيًا في العملية الإبداعية، وقد أثمرت عن هذين العرضين اللذين يقدمان رؤيتين مسرحيتين مختلفتين في الشكل والمضمون.

والعرضان من إنتاج جمعية النهضة "جزويت القاهرة"، فكرة وإخراج فادي أحمد.

