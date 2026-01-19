تشهد محافظة الأقصر انطلاق فعاليات معرض «فيتاجرو» السنوي يومي 29 و30 يناير الجاري، برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار جهود الدولة لدعم صغار مربي الدواجن والثروة الحيوانية بمحافظات الصعيد.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن المبادرات التنموية الهادفة إلى خدمة صغار المربين والمزارعين، من خلال تقديم حلول متكاملة في مجالات الإنتاج الداجني والحيواني، إلى جانب توفير خدمات بيطرية وعلمية واستشارية بأسعار مخفضة، بما يسهم في خفض تكاليف التربية ورفع كفاءة الإنتاج.

ويقدم معرض «فيتاجرو» استشارات مجانية في مجالات التغذية الحيوانية، والرعاية البيطرية، وتحسين معدلات الإنتاج، وتقليل الفاقد، فضلًا عن دعم منظومة الإنتاج الداجني، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في هذا القطاع الحيوي.

كما يشهد المعرض تنظيم عدد من ورش العمل التوعوية والمحاضرات العلمية، التي تستهدف نقل أحدث الخبرات والتقنيات إلى المربين، وتمكينهم من تطبيق أساليب حديثة تسهم في زيادة العائد الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في قرى ونجوع صعيد مصر.

وأكد محمد البنا، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن تنظيم «فيتاجرو» في محافظة الأقصر يستهدف الوصول المباشر لصغار المربين بالمحافظات، لا سيما محافظات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم الفئات المنتجة وتوفير حلول عملية ومستدامة تسهم في تنمية هذا القطاع المهم.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور طوال يومي الفعالية، مع إتاحة عروض خاصة ولقاءات مباشرة مع الخبراء، إلى جانب فرص تدريب وتعلم مجانية، بما يعزز دور «فيتاجرو» كمنصة خدمية وتنموية تخدم صغار المربين بمحافظة الأقصر والمحافظات المجاورة.