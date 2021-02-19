المغرب: يقترب من تلقيح مليوني ونصف مليون شخص ضد فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يصل 2,357,283 شخصا حتى اليوم.

وذكر بيان للصحة المغربية بان 124 ألفا و160 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية مضيفا بأن 4867 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر ان المغرب قد تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند ، مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وكانت الصحة المغربية أعلنت أن شحنات اخرى ستصل على دفعات منها 4 ملايين جرعة نهاية الشهر الجاري.