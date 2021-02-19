محافظ الإسكندرية يزف بشرى من الرئيس بتوفير وحدات سكنية ببشائر الخير لـ8 أسر متضررة

التقي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، بأهالي العقار المائل المتضررين بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب. ليحمل لهم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير لل8 أسر المتضررة.



وأوضح المحافظ أنه بعد رفع شكوى الأهالي إلي فخامة السيد الرئيس أعطي تعليماته فورا بالدعم الكامل للأهالي، وتوفير لهم وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير، مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية.



وأضاف أنه بدءا من غدا سيتم نقل الأسر إلي شقق بشائر الخير.



وقدم المحافظ نيابة عن شعب الإسكندرية الشكر إلى الرئيس على الاستجابة السريعة لدعم الأهالي المتضررة بالعقار المائل، لافتاً إلى استجابة الرئيس للسكان المتضررين بالإسكندرية في وقت سابق بالتوجيه لبناء شقق جديدة بمدينة بشاير الخير.



وأكد أن الدولة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها في كافة القطاعات لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.



جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب.