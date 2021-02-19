ينقسم كبار الجمهوريين حول كيفية التعامل مع الرئيس السابق دونالد ترامب؛ حيث قام العضو الجمهوري رقم 2 في مجلس النواب برحلة شخصية لزيارته في نفس اليوم الذي تعهد فيه أكبر عضو جمهوري في مجلس الشيوخ بعدم الانحناء أبدا في ذلك الوقت.



كما التقى النائب ستيف سكاليس من لويزيانا على انفراد مع ترامب، يوم الأربعاء، في منزل الرئيس السابق في فلوريدا والمسمى «مار إيه لاجو»، في نفس اليوم الذي تعهد فيه الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بعدم القيام بذلك، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن".



وقال زميل مقرب من مكونيل لشبكة سي إن إن، إن المرشح الجمهوري عن ولاية كنتاكي "لن ينحني" وسيسافر إلى مار إيه لاجو، مضيفًا أن ماكونيل "لن يتحدث أبدًا" إلى ترامب مرة أخرى.



وذكرت صحيفة بوليتيكو لأول مرة عن لقاء سكاليس مع ترامب. مثل العديد من كبار الجمهوريين الآخرين، يتبع سكاليس وماكونيل استراتيجيات متباينة بشدة لإدارة الرئيس السابق لأنه يهدد بقلب كل مظاهر النظام في الحزب الجمهوري.



كما يخشى بعض قادة الحزب الجمهوري، إنه قد يكون هناك انهيار كبير في المستقبل، كما يراها البعض، يمثل ذلك أكبر خطر على ماكونيل، الذي على الرغم من سلطته في مجلس الشيوخ - ليس بنفس شعبية ترامب لدى الناخبين الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد.



قال أحد الجمهوريين المطلع على تفكير كل من ترامب وماكونيل، إنه "تصادم بين مقطورة وسيارة"، مؤكدًا الضرر الذي يمكن أن يحدثه ترامب وقاعدته الضخمة من مؤيديه المخلصين.



تصاعد الخلاف المحتدم بين ترامب وماكونيل في الأيام الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانهما العمل معًا من أجل مستقبل الحزب الجمهوري.



وطارد ترامب ماكونيل في بيان مطول صدر مساء الثلاثاء، بعد أن انتقد مكونيل بشدة الرئيس السابق من مجلس الشيوخ يوم السبت، وفي مقال رأي يوم الاثنين في صحيفة وول ستريت جورنال، على الرغم من التصويت على تبرئة ترامب في محاكمته الثانية.



قال الجمهوري المطلع على تفكير الرجلين إن ترامب لم يكن يخطط لإصدار بيانه إلا بعد أن نشر مكونيل مقالته الافتتاحية، والتي رأى ترامب أنها تزيد الطين بلة، ويعتقد هذا الجمهوري أنها مناسبة نادرة لم يكن ماكونيل يفكر فيها، مضيفا: "يبدو الأمر كما لو كنت في السجن وتحررت أخيرًا.. هذا ما يفعله ترامب بك".



الآن يسعى حلفاء ترامب وماكونيل إلى تهدئة الأمور بين الرجلين حتى لا يفي ترامب بالتهديد الخفي في بيانه لدفع المرشحين المناهضين لماكونيل في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ الجمهوري. قلق العديد من الجمهوريين هو أن القيام بذلك من شأنه أن يدعم بشكل فعال المرشحين الذين لا يمكنهم الفوز في الانتخابات العامة.



قال مساعد مقرب من ماكونيل: "ماكونيل لديه هدف واحد.. استعادة الأغلبية"، وأضاف أن ترامب لديه هدف آخر: "جولة انتقامية فاضحة".



يشارك النائب كيفن مكارثي؛ زعيم الأقلية في مجلس النواب، هدف ماكونيل المتمثل في استعادة الأغلبية من الحزب الجمهوري، ولكن مع اختلاف رئيسي واحد: يعتقد الجمهوري في كاليفورنيا أن الجمهوريين بحاجة إلى ترامب إلى جانبهم.



واصل مكارثي احتضان الرئيس السابق، وسافر بنفسه إلى مارالاغو الشهر الماضي وانتزع تعهدًا من ترامب للمساعدة في انتخاب أغلبية جمهوريّة في مجلس النواب في عام 2022.



وفقًا لأحد مستشاري ترامب، قال الرئيس السابق إنه يعتقد أن لديه نفوذًا على مكارثي، ويمكن أن يهدد بدعم منافس أساسي له إذا ابتعد زعيم الأقلية كثيرًا.



كذلك أجرى مكارثي تبادلًا حادًا مع ترامب في 6 يناير، حيث ناشد الرئيس آنذاك لإخبار مؤيديه بالتنحي خلال أعمال الشغب في الكابيتول، ولكن رفض ترامب واتهم مكارثي بعدم الاهتمام بنتائج الانتخابات بقدر اهتمام المشاغبين.



كما أعرب ترامب عن غضبه من عدم رغبة مكارثي في معاقبة النائبة ليز تشيني؛ العضوة الجمهورية رقم 3 في مجلس النواب التي صوتت للمساءلة. لكن مكارثي عزز موقعه داخل مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب في الأسابيع الأخيرة، من خلال الوقوف بجانب تشيني حيث صوت غالبية الجمهوريين في مجلس النواب لإبقائها في فريق القيادة.