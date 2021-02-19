 وليد توفيق: مصر وبيروت «توأم».. وسعيد بعودتي للغناء باللهجة المصرية - بوابة الشروق
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وليد توفيق: مصر وبيروت «توأم».. وسعيد بعودتي للغناء باللهجة المصرية

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 19 فبراير 2021 - 4:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 فبراير 2021 - 4:54 ص

قال الفنان وليد توفيق، إن بيروت والقاهرة «توأم» لا ينفصلان عن بعضهما البعض، معربًا عن سعادته للعودة والغناء باللهجة المصرية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أنه سيطرح أكثر من أغنية خلال الفترة الحالية، معلنًا أن الأغنية القادمة تحت اسم «ياريتني شوفته في وقت أحسن من كده».

وأوضح أن الأغنية القادمة من توزيع باسم منير، وكلمات هاني عبدالكريم، مضيفًا: «الكلام واللحن موجودين».

وأعرب الفنان وليد توفيق، عن سعادته البالغة لأن أغنيته المطروحة حديثًا «محتاجله جنبي» نالت إعجاب الناس، خصوصًا أنها باللهجة المصرية.

وطرح ​الفنان اللبناني وليد توفيق​، فيديو كليب أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب بعنوان «محتاجله جنبي»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وتأتي الأغنية باللهجة المصرية، من ألحان وليد توفيق وكلمات ​هانى عبد الكريم​، وتم تصوير الكليب فى أوكرانيا.

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