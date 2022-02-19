تقرير: لوهانسك ودونيتسك تعلنان استمرار الانتهاكات الأوكرانية لمنطقة دونباس

أعلنت جمهوريتا لوهانسك ودونيتسك الشعبيتان "المعلنتان ذاتيا"، اليوم السبت، استمرار الانتهاكات من قبل القوات الأوكرانية لمنطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، بأسلحة تحظرها اتفاقية مينسك، بحسب ما ذكرته قناة"آر تى عربية" الروسية اليوم.

ونقلت القناة الروسية عن ممثلي جمهورية دونيتسك الشعبية "المعلنة ذاتيا"، قولهم اليوم إن "قوات الأمن الأوكرانية قصفت نوفوترويتسكوى بمنطقة دوكوتشيفسك للمرة الخامسة خلال الليل، وأطلقت 20 قذيفة من عيار 82 ملم".

وأشارت القناة إلى تعرض محطة الضخ في فاسيليفسكي بدونيتسك لأضرار نتيجة القصف، فضلا عن تضرر إمدادات المياه في 40 نقطة في المنطقة جراء القصف ما يهدد بكارثة.

وفي جمهورية لوهانسك الشعبية "المعلنة ذاتيا"، قالت السلطات إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الجمهورية 31 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا بأسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك، بحسب القناة الروسية.

وتشهد منطقة روستوف الروسية توافد اللاجئين من لوهانسك ودونيتسك منذ ساعات، ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وقال النائب الأول لحاكم منطقة روستوف، إيجور جوسكوف إن حوالي 400 من سكان دونباس موجودون في مراكز إيواء مؤقتة بمنطقة روستوف، و"هناك 373 شخصا بينهم 177 طفلا"، مضيفا أن المنطقة جاهزة بالفعل لاستيعاب الآلاف من سكان دونباس.

بدورها، أعلنت منطقة أورينبورج جاهزيتها لاستقبال السكان الذين تم إجلاؤهم من دونباس.

وقال محافظ مقاطعة أورينبورج دينيس باسلر:"منطقة أورينبورج جاهزة لاستقبال سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، لا يمكننا أن نقف جانبا عندما يكون هناك الكثير من النساء والأطفال وكبار السن في خطر".

وأعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا أن أكثر من 6.5 ألف شخص تم إجلاؤهم من دونيتسك بينهم 2.5 ألف طفل: "اعتبارا من الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي يوم 19 فبراير 2022، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 6603 أشخاص، من بينهم 2436 طفلا".

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة لوهانسك ودونيتسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف بسبب توتر الأوضاع، بحسب القناة الروسية.