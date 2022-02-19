واشنطن: روسيا مسؤولة عن هجمات الكترونية على أوكرانيا

قالت الحكومة الأمريكية إن روسيا مسؤولة عن هجمات الكترونية وقعت مؤخرا على العديد من المواقع الالكترونية الأوكرانية.

وتضررت مواقع الكترونية لوزارة الدفاع والعديد من البنوك المملوكة للدولة في وقت سابق هذا الأسبوع، من بين مواقع أخرى.

وقالت نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للأمن الالكتروني والتكنولوجيا الناشئة آن نوبرجر، في البيت الأبيض: "نعتقد أن الحكومة الروسية مسؤولية عن هجمات الكترونية واسعة النطاق على بنوك أوكرانية هذا الأسبوع".

وقالت إن تأثير الهجوم كان محدودا. ومع ذلك، أضافت نوبرجر أنه إذا ما قامت روسيا بغزو على أوكرانيا، فإنه يمكن توقع المزيد من الهجمات الالكترونية المخربة.