وزير الخارجية العراقي: نسعى لتأسيس حوارات إقليمية مباشرة تجمع دول المنطقة



أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن العراق يسعى لتأسيس حوارات إقليمية مباشرة تجمع دول المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى نظيره الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ58 المنعقد في مدينة ميونخ الألمانيّة".

وأضاف الصحاف، أن "الجانبين بحثا العلاقات المتميزة بين البلدين الجارين، والملفات ذات الاهتمام المُشترَك، واستعراض أهم التطورات الإقليميَّة والدوليَّة، كما تم التطرق إلى المفاوضات الجارية حالياً في مدينة فيينا حول البرنامج النوويّ الإيرانيّ، والجُهُود الدبلوماسيّة لإنجاحها".

ونقل الصحاف، عن وزير الخارجية العراقي، تأكيده "مساعي العراق لتأسيس حوارات إقليميّة مباشرة تجمع دول المنطقة، وتقريب وجهات النظر وتعزيز أواصر الصداقة والود بينها"، مُشدداً على "انفتاح العراق على كافة الدول الإقليميّة، والتعاون معها لتحقيق الاستقرار والتنمية للمنطقة".

من جانبه، أشاد وزير الخارجيَّة الإيرانيّ، بـ"تميز العلاقات بين العراق وإيران"، متطرقاً إلى "الروابط التاريخيَّة والدينيَّة والجغرافيَّة التي تربط البلدين".

وثمن عبداللهيان، "دور العراق المحوريّ في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، ومساعيه المستمرة لخلق الحوارات الإقليميَّة".