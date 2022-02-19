الانفصاليون الأوكرانيون يخططون لإجلاء 700 ألف من دونيتسك

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يناشد الانفصاليون الأوكرانيون المواطنين إلى الفرار إلى روسيا وسط مخاوف من اندلاع صراع وشيك، ويبدو أنهم يخططون لإجلاء واسع النطاق.

وتخطط منطقة دونيتسك وحدها لنقل 700 ألف شخص، إلى أماكن أمنة، وفقا لبيانات صادرة مساء اليوم ( بالتوقيت المحلي).

في وقت سابق، دعا دينيس بوشلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، المواطنين إلى مغادرة المنطقة بشكل مؤقت.

وأفادت وسائل إعلام محلية بعد ذلك بوقت قصير، أن سيارة مسؤول كبير انفجرت أمام مبنى الحكومة في دونيتسك.

ولم يسفر الانفجار عن إصابات ، ولم يتضح سبب حدوثه.

وقال بوشلين إن القوات المقاتلة مستعدة للدفاع عن "أراضي الدولة" ضد هجوم من جانب أوكرانيا، وأنه غير مسموح للأشخاص البالغين من العمر 18 عاما فأكثر من مغادرة البلاد.

وتابع قائلا: "سننتصر".