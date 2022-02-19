 الانفصاليون الأوكرانيون يخططون لإجلاء 700 ألف من دونيتسك - بوابة الشروق
السبت 19 فبراير 2022 9:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

الانفصاليون الأوكرانيون يخططون لإجلاء 700 ألف من دونيتسك

(د ب أ)
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 9:15 ص | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 9:15 ص

يناشد الانفصاليون الأوكرانيون المواطنين إلى الفرار إلى روسيا وسط مخاوف من اندلاع صراع وشيك، ويبدو أنهم يخططون لإجلاء واسع النطاق.

وتخطط منطقة دونيتسك وحدها لنقل 700 ألف شخص، إلى أماكن أمنة، وفقا لبيانات صادرة مساء اليوم ( بالتوقيت المحلي).

في وقت سابق، دعا دينيس بوشلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، المواطنين إلى مغادرة المنطقة بشكل مؤقت.

وأفادت وسائل إعلام محلية بعد ذلك بوقت قصير، أن سيارة مسؤول كبير انفجرت أمام مبنى الحكومة في دونيتسك.

ولم يسفر الانفجار عن إصابات ، ولم يتضح سبب حدوثه.

وقال بوشلين إن القوات المقاتلة مستعدة للدفاع عن "أراضي الدولة" ضد هجوم من جانب أوكرانيا، وأنه غير مسموح للأشخاص البالغين من العمر 18 عاما فأكثر من مغادرة البلاد.

وتابع قائلا: "سننتصر".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك