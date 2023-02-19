منظمة أممية: وصول نحو 22 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال شهرين

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، وصول نحو 22 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال شهرين.

وقال تقرير صادر عن المنظمة، اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه، إن "مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، سجلت وصول 10 آلاف و707 مهاجرين إلى اليمن، خلال يناير 2023".

وأفاد التقرير أن هؤلاء "يزيدون بنسبة 1% عن شهر ديسمبر 2022، حيث تتبعت المصفوفة وصول 10 آلاف و620 مهاجرا أفريقيا إلى اليمن".

وأشار التقرير إلى أن "97% من هؤلاء المهاجرين قدموا من إثيوبيا، فيما البقية من الصومال".

يشار إلى أن العديد من المهاجرين الأفارقة يتدفقون بشكل مستمر إلى اليمن، حيث يتخد معظمهم البلاد ممرا إلى دول الخليج، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية.