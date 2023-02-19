مخرج «ما يحدث في حياة نادين»: فخور بعرضه الأول في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

شهدت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم الأحد، عرض الفيلم المصري "ما يحدث في حياة نادين" للمخرج عمرو فكري، في عرضه العالمي الأول ضمن أفلام المسابقة العربية.



وتدور أحداث فيلم "ما يحدث في حياة نادين" حول فتاة تعاني من اضطراب الوسواس القهري مما يجعلها تخاف من أشياء كثيرة ولا تشعر بالأمان في حياتها.



وقال المخرج عمرو فكري، في تصريحات صحفية، إنه فخور وسعيد بعرض فيلمه "ما يحدث في حياة نادين"، لأول مرة عالميا ضمن أفلام المسابقة العربية، بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.



وأكد أنه تحمس كثيرا لعرض فيلمه أمام الجمهور في المهرجان الذي يتمتع بسمعة قوية، ويشهد الحضور الجماهيري الأكبر في هذه الفئة من المهرجانات المتخصصة في عرض الأفلام القصيرة.



وأشار مخرج "ما يحدث في حياة نادين"، إلى أنه كان متابعا لتطور مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير منذ فترة؛ لذا تحمس لمشاركة عمله ضمن مسابقاته، مشيرا إلى أنه ليس التجربة الأولى له، وقدم من قبل عددا من الأفلام التي عرضت داخل وخارج مصر.



وتقام عروض أفلام المهرجان في سينما مترو بوسط البلد خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير الجاري، وجميع العروض مجانية ومفتوحة للجمهور طوال فترة المهرجان.



ويعقب عروض الأفلام ندوات مع صناع الأعمال المشاركين من العديد من دول العالم، للحديث حول كواليس وصعوبات صناعة فيلم قصير، والفرصة التي يتيحها المهرجان لتكريم هذه الأعمال.



وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن.



ويهدف المهرجان لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، وذلك تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.