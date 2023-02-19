رياضة كفر الشيخ تنظم تدريب تنمية وقدرات طلاب المعاهد المصرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريب برنامج مشواري "تنمية مهارات وقدرات طلاب المعاهد المصرية"، وفق برتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي ومنظمة "اليونيسف" تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وأقيم التدريب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، للشباب في المرحلة العمرية من 18 حتى 24 سنة بمشاركة 35 متدربًا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الورش التدريبية تستمر لمدة ثلاثة أيام.

فيما قدمت الورشة الأولى، تدريبات الوعي بالذات وتهدف إلى أهمية الوعي الذاتي للفرد، وكيف يساعده فهمه لنفسه ومعرفة نقاط القوة لديه لإظهارها في المقابلات العمل والتعامل مع الآخرين واختيار الوظائف التي تتناسب مع قدراته، ومعرفة التحديات التي تواجه الشخص، وكيفية العمل على تحسينها واتخاذ الخطوات اللازمة للتطوير، والتدريب على مهارات حل المشكلات، وصنع القرار والتعرف على ماهية القرار، ومعرفة أساليب اتخاذ القرار، وكيفية اتخاذ القرار من خلال الأساليب العلمية ووضع الخطط المستقبلية.

من جانبه أكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن برنامج مشواري يهدف إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية، والمهارات اللازمة للحياة العملية، والقيام بتنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل.

ويقدم الورش التدريبية حسن الدسوقي مدرب وزارة الشباب ومنسق تدريب مشواري بمحافظة كفر الشيخ، بالمعهد العالي للهندسة بإشراف الدكتور مصطفى كامل عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ومتابعة جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وإشراف تنفيذي مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.