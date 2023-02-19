قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزية، إن واقعة انحسار مياه البحر في سيناء التي رُصدت في الساعات الأخيرة، لا علاقة لها بزلزال تركيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن هناك مزاعم تناولت أن حجم الانحسار في مياه البحر بلغ 15 مترا، نافيا صحة هذه المزاعم.

وأوضح أن ما حدث هو عبارة عن موجات من المد والجزر بطول 15 سم وليس بأمتار كما تردد، مشيرا أيضا إلى أن ما حدث أمر طبيعي في هذا التوقيت من العام لا سيما مع قرب حلول فصل الربيع.

ورأى القاضي، أنه منذ حدوث زلزال تركيا الأخير بدأ الكثيرون يربطون حوادث طبيعية بما في ذلك الزلازل اليومية، بأنها مرتبطة بزلزال تركيا، وهو أمر غير صحيح، وفق قوله.

وأشار إلى أن الأرض تشهد يوميا عددا كبيرا من الزلازل، بعضها يكون محسوسا والبعض الآخر غير محسوس، معقبا: "مش عاوزين ندي الموضوع أكبر من حجمه".

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزالان جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدَين.