رئيس الشيشان: أخطط لتأسيس شركة عسكرية خاصة

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قال رمضان قديروف رئيس الشيشان، اليوم الأحد، إنه يخطط يوما لتأسيس شركته العسكرية الخاصة على غرار مجموعة فاجنر الروسية التابعة ليفجيني بريجوجين.

وأثار تواجد فاجنر ومجموعات مرتزقة أخرى خارج إطارات القيادة العسكرية التقليدية لروسيا والحقبة السوفيتية مخاوف بين الدبلوماسيين من أن مثل هذه المجموعات ربما تشكل يوما ما تهديدا للاستقرار في روسيا، بحسب وكالة رويترز.

وكتب قديروف على منصة "تيليجرام"، أن فاجنر التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا حققت "نتائج رائعة" وأن الشركات العسكرية الخاصة ضرورية.

وأضاف قديروف "عندما تكتمل خدمتي للدولة، أخطط جديا لمنافسة أخي العزيز يفجيني بريجوجين وتأسيس شركة عسكرية خاصة. وأظن أن الأمر سيكون ناجحا".