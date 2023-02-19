رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: شعبنا لن يكل ولن يمل في مقاومة المليشيات الحوثية

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، أن بلاده بحاجة إلى دفعة كبيرة من المجتمع الدولي لاستعادة الامن والاستقرار وجلب المليشيات الحوثية الارهابية الى طاولة المفاوضات.

وقال العليمي - في جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن التاسع والخمسين، أوردتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)- إن الشعب اليمني "لن يمل ولن يكل" في مقاومته من أجل التخلص من "كابوس" المليشيات الحوثية الإرهابية ومشروعها التخريبي المدعوم من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعاته في السلام الشامل والعادل، وفقا للمرجعيات المتفق عليها، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بما في ذلك التحول الى التدخلات الاقتصادية والإنمائية المستدامة، وضخ الأموال والتعهدات المعتمدة للمنظمات والوكالات الاغاثية عبر البنك المركزي اليمني.

وجدد العليمي، التذكير بأن المليشيات الحوثية ليست مشروعا للسلام في اليمن، على ضوء محطات من التجارب الطويلة معها منذ انقلبت على التوافق الوطني في سبتمبر 2014، مشيرا إلى الانتهاكات الجسيمة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية، وتخادمها مع التنظيمات الارهابية وفقا لأدلة الحكومة الشرعية.

وأضاف أنه إذا إراد المجتمع الدولي حلا سلميا تفاوضيا، فيجب أن يمر عبر مسار شامل يشمل معالجة كافة القضايا بما في ذلك تخلي الجماعة الإرهابية عن أيديولوجياتها التكفيرية المتطرفة، وفي المقدمة التوقف عن قمع النساء والناشطين.