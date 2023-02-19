 مباحثات يمنية بلجيكية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن - بوابة الشروق
الأحد 19 فبراير 2023 5:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يتحمل خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني؟
النتـائـج تصويت

مباحثات يمنية بلجيكية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 فبراير 2023 - 5:54 م | آخر تحديث: الأحد 19 فبراير 2023 - 5:54 م
ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، الأوضاع في اليمن لاسيما التطورات الأخيرة وانتهاكات الحوثي المستمرة.

وقالت الفضائية اليمنية، إن اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة وزير الخارجية اليمني في مؤتمر ميونخ للأمن ناقش أيضا الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن والفرص والتحديات الماثلة أمام عملية السلام والدور الأوروبي والدولي المطلوب لدعم الحكومة اليمنية في استعادة الأمن والاستقرار، وأهمية اتخاذ موقف أوروبي حازم تجاه اضطهاد مليشيا الحوثي للنساء وتجنيد الأطفال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك