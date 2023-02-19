مباحثات يمنية بلجيكية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، الأوضاع في اليمن لاسيما التطورات الأخيرة وانتهاكات الحوثي المستمرة.



وقالت الفضائية اليمنية، إن اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة وزير الخارجية اليمني في مؤتمر ميونخ للأمن ناقش أيضا الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن والفرص والتحديات الماثلة أمام عملية السلام والدور الأوروبي والدولي المطلوب لدعم الحكومة اليمنية في استعادة الأمن والاستقرار، وأهمية اتخاذ موقف أوروبي حازم تجاه اضطهاد مليشيا الحوثي للنساء وتجنيد الأطفال.