أمريكا تحذر الصين بسبب حادث المنطاد خلال محادثات في ميونخ

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التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوزير الخارجية الصيني وانج يي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، في أول لقاء بينهما منذ تصاعد التوترات بشأن منطاد التجسس.

وأمرت واشنطن بإسقاط منطاد مراقبة صيني كان يتجول عبر المجال الجوي الأمريكي قبل حوالي أسبوعين، وألغى بلينكن رحلة كانت مقررة إلى الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم السبت إن بلينكن تحدث في ميونخ "مباشرة بشأن الانتهاك غير المقبول لسيادة الولايات المتحدة والقانون الدولي" بدخول منطاد المراقبة الصيني إلى المجال الجوي الإقليمي للولايات المتحدة.

وتابع برايس أن بلينكن شدد على أن "هذا العمل غير المسؤول يجب ألا يحدث مجددا".

وأطلق الجيش الأمريكي صاروخا على المنطاد فوق المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية ساوث كارولينا.

واتهمت واشنطن بكين بمحاولة التجسس على منشآت عسكرية حساسة. ومن ناحية أخرى، تقول الصين إنه كان منطاد بحثي مدني خرج عن مساره.

وتسبب الحادث في تصاعد التوترات في العلاقة المتوترة بالفعل بين بكين وواشنطن.

وقال برايس يوم السبت "أوضح الوزير أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي انتهاك لسيادتنا".

وقال بلينكن أيضا إن برنامج منطاد المراقبة الصيني الذي يحلق على ارتفاعات عالية، والذي اقتحم المجال الجوي لأكثر من 40 دولة عبر القارات الخمس، قد تم كشفه للعالم.

وجاء اجتماعهم بعد أن انتقد الدبلوماسي الصيني بشدة إسقاط البالون.

وقال أمام مؤتمر ميونخ للأمن في وقت سابق يوم السبت ""أود أن أقول إنه أمر سخيف وهستيري... هذه إساءة استخدام للقوة بنسبة 100٪. إنه انتهاك للقواعد الدولية".

يشار إلى أن مؤتمر هذا العام يركز بشكل رئيسي على حرب روسيا ضد أوكرانيا، والتي تقترب من الذكرى السنوية الأولى لها في 24 شباط/فبراير الجاري.

كما حذر بلينكن بكين من التداعيات والعواقب إذا قدمت الصين دعما ماديا لروسيا أو ساعدتها في التهرب الممنهج من العقوبات.

وكرر تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستدافع عن قيمها ومصالحها لكنها لا تريد صراعا مع الصين ولا تبحث عن حرب باردة جديدة.

وقال برايس إن بلينكن شدد أيضا على أهمية الحفاظ على الحوار الدبلوماسي وفتح خطوط الاتصال في جميع الأوقات.