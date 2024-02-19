تركيا تعتزم فرض غرامة على الوحدة المحلية لشركة «اس اس ار» للتعدين بسبب تسريب من منجم

قال ثلاثة مسؤولين حكوميين إن تركيا تعتزم فرض غرامة على الوحدة المحلية لشركة "اس اس ار" للتعدين بسبب انهيار أرضي في منجم تشوبلر للذهب التابع لها، وستحمل الشركة تكلفة إزالة ملايين الأطنان من النفايات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اثنين من المسؤولين، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، قولهما إن شركة "أناجولد مادينسيليك"، المملوكة بنسبة 80% لشركة "اس اس ار" ومقرها مدينة دنفر بالولايات المتحدة، ستدفع أيضا تكاليف تحويل المياه في نهر صابرلي بعيدا عن المنجم قبل أن تصب في نهر الفرات.

وذكر المسؤولان إن وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ ستغرم شركة "أناجولد" دون الكشف عن مبلغ الغرامة.

وبعد تسرب السيانيد في نفس الموقع في يونيو 2022، تم تغريم الشركة 4ر16 مليون ليرة، والتي كانت تعادل آنذاك نحو مليون دولار.

وألغت تركيا أول أمس رخصا بيئية لمنجم الذهب بعدما طمر انهيار أرضي تسعة عمال في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

كما ألغت وزارة الطاقة تصاريح وشهادات لمنجم "تشوبلر" في ولاية أرزينجان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية يوم السبت.

وألقت السلطات القبض على ستة أشخاص في أرزينجان يوم السبت، من بينهم مدير تنفيذي كندي، في إطار تحقيق.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار للصحفيين في أرزينجان أول أمس إن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة فيما لم يتم رصد مخاطر بيئية.

وحذر مدافعون عن البيئة من انتشار السيانيد وحمض الكبريتيك في نهر الفرات القريب من المنجم، وهو أحد أكبر أنهار تركيا. ويتم استخدام السيانيد لاستخراج الذهب من الصخور وهو سام للغاية. وللقيام بذلك، تتم أولا تنقية الصخور ثم معالجتها بالمواد الكيميائية فيما يعرف باسم غسل الركام.