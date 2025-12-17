ماريسكا سعيد بتأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على كارديف سيتي

أعرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على كارديف سيتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كاراباو)، ليحجز البلوز مقعدهم في الدور نصف النهائي.

وقال ماريسكا في تصريحاته عقب اللقاء: "سعيد جدًا، خاصة بالمجهود الذي قدمه اللاعبون. قلت بالأمس إن جدول المباريات مليء بمواجهات صعبة من هذا النوع، وكان علينا أن نكون في قمة التركيز، وهو ما حدث بالفعل".

وأضاف مدرب تشيلسي: "دفاعيًا كنا جيدين دون كرة، لكننا عانينا بعض الشيء في صناعة الفرص بالكرة خلال الشوط الأول. في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير، وكان الفارق واضحًا في طريقة الهجوم. كارديف فريق منظم ويؤدي بحدة عالية، لكن في النهاية أعتقد أننا قدمنا ما يكفي للفوز".

وتابع: "هدفهم جاء من لقطة معزولة، وكان يمكننا الدفاع بشكل أفضل في تلك اللحظة، لكنهم حاولوا الهجوم والتسجيل، وللأسف استقبلنا الهدف".

وعن اعتماده على البدلاء، أوضح ماريسكا: "أثق في جميع اللاعبين، رغم أن الأمر يكون صعبًا أحيانًا على من لا يشارك بانتظام. اليوم شارك بوانوتي ومارسي، وهما لا يلعبان كثيرًا، لكنهما بذلا مجهودًا كبيرًا، وكان أداؤنا بالكرة أفضل في الشوط الثاني"

وأكد مدرب البلوز: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، وكل ما أقوم به هدفه مصلحة الجميع، الجماهير واللاعبين والنادي ككل"

وعند سؤاله عن الدعم داخل النادي بعد الجدل الأخير هذا الأسبوع، قال ماريسكا: "التركيز الليلة يجب أن يكون على أننا تأهلنا إلى نصف النهائي. دعم الجماهير كان موجودًا دائمًا، والأهم أننا فزنا ووصلنا إلى هذا الدور".

وختم تصريحاته قائلًا: "نحن في نصف النهائي الآن، وسننتظر نتائج الغد لمعرفة الخطوة التالية نحو النهائي، وآمل أن ننجح في الوصول إلى المباراة النهائية".