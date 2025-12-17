فليك يعدد مزايا فوز برشلونة على جوادالاخارا في كأس الملك

أثنى المدرب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، على المستوى الذي ظهر به فريقه أمام جوادالاخارا، في المباراة التي جرت ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

استهل هانسي فليك، مدرب برشلونة تصريحاته عقب المباراة التي نقلتها صحيفة "ماركا" قائلًا: "لقد دافعوا بشكل جيد لقد كان الأمر صعبًا، وكنا نعلم ذلك، أنا أقدّر كثيرًا العمل الذي قام به اللاعبين، كريستنسن كان ممتازًا اليوم، نحن نعمل للفوز بكل المباريات".

وأضاف مدرب برشلونة: "مارك هو القائد ولعب العديد من المباريات، تحدثنا مع باقي الطاقم الفني وأردنا منحه الفرصة للعب".

وأكمل: "هذه المباريات ليست سهلة، كما قلت سابقًا، أنا سعيد بالموقف الذي أظهره لاعبو الفريق على أرض الملعب، وهذه هي النقطة الأساسية التي تفسر انتصارنا".

وأتم هانسي فليك حديثه: "ليس من السهل دائمًا تسجيل الأهداف في مثل هذه المباريات، لكننا نجحنا في ذلك".