باسف الألمانية: لا عقبات أمام بيع فيرنتسال ديا لمجموعة هاربر إنرجي البريطانية

أعلن المدير المالي لمجموعة باسف الألمانية للكيماويات ديرك اليفرمان، أنه لا يعتقد بوجود عقبات أمام صفقة البيع المزمعة لشركة "فينترسال ديا" للنفط والغاز، المملوكة للمجموعة، لمجموعة هاربر إنرجي البريطانية.

يأتي ذلك على الرغم من الفحص الذي أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اعتزامها القيام به لهذه الصفقة.

وفي تصريحات لوكالة أنباء "ايه إف إكس" الاقتصادية المملوكة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال اليفرمان إن الفحص هو أمر طبيعي في قانون الاقتصاد الخارجي والمرسوم الخاص به.

وكانت مجموعة باسف أعلنت عن صفقة البيع في ديسمبر الماضي.

وتعتزم الحكومة الاتحادية إخضاع الصفقة المزمع إتمامها في الربع الرابع، لفحص استثماري. وتتضمن اتفاقية الصفقة نقل أعمال الإنتاج والتطوير بالإضافة إلى حقوق الاستكشاف في عدة دول فضلا عن تراخيص فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف إليفرمان أن " الأصول المزمع بيعها لا تمثل بنية تحتية حرجة"، لكنه لفت إلى أن هناك حصة أقلية فقط في مشغل شبكة نقل الغاز نوفيجا هي فقط التي يمكن اعتبارها جزءا من البنية التحتية الحرجة، وقال إن "فينترسال ديا" تشارك بهذه الحصة بشكل غير مباشر من خلال حصة الأقلية التي تمتلكها في شركة إردجاز مونستر، وتابع أن هذا هو السبب في إجراء الحكومة الألمانية لفحص للصفقة.

واستطرد إليفرمان حديثه قائلا إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن "فينترسال ديا" تواصل استعدادها لبيع حصتها بشكل منفصل في شركة فيجا التي تعمل في مجال نقل الغاز حيث تدير الشركات التابعة لـ فيجا والمستقلة تشغيليا أنظمة خطوط أنابيب الضغط العالي بما في ذلك شبكة النقل التابعة لشركة جازكيد وأوبال و"إن إي إل".

وذكر إليفرمان أن هذه الأنابيب كان يتم استخدامها بالأساس لتوزيع الغاز الروسي في ألمانيا قبل أن يتم استخدامها حاليا لتفريغ الغاز الطبيعي المسال القادم من بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة - وقد يتم استخدامها في المستقبل أيضا لنقل الهيدروجين؛ وأكد إليفرمان أن "هذه البنية التحتية الحيوية ليست جزءا من الصفقة مع هاربور إنرجي" ولفت إلى أن "فينترسال ديا" تعتزم بيع حصتها في هذه الأنابيب بشكل منفصل، وقال إن الحكومة الألمانية هي الجهة المختصة الأولى بهذا الشأن.

وبخلاف صفقات ألمانية- بريطانية سابقة، نوه إليفرمان إلى أن المملكة المتحدة لم تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإن عمليات الفحص الاستثماري لم تسفر أبدا عن رفض منح صفقة شراء لأي متقدم إنجليزي، وأردف: "نحن واثقون للغاية فيما يتعلق بالفحص."