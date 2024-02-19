حماس: التصريحات الإسرائيلية عن خلافات داخل قيادة الحركة حرب نفسية مكشوفة

قال مصدر قيادي في حركة حماس، إن "محاولات الاحتلال فبركة معلومات حول قيادة الحركة والقائد المجاهد يحيى السنوار سخيفة، وهدفها رفع معنويات جيشهم وكيانهم المنهارة".

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الإثنين عن المصدر قوله، إن "تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن خلافات داخل قيادة حماس، والبحث عن بديل للسنوار كلام فارغ.. وحرب نفسية مكشوفة".

وشدد على أن "فشل الاحتلال في الوصول لقادة المقاومة تدفعه لادعاء إنجازات وهمية".

وكان الوزير جالانت قال أمس الأحد إن "قيادة حماس في غزة بقيادة يحيى السنوار، والتي تختبئ من القوات الإسرائيلية، فقدت الاتصال بالعالم الخارجي" ، مضيفا :"فرع حماس- غزة لا يستجيب.. لا أحد ليتحدثوا إليه تحت الأرض".

وتابع :"والآن، حماس ليس لديها قوات مسلحة منظمة إلا في وسط قطاع غزة وفي رفح، على الحدود مع مصر"، مشيرا إلى أنه إذا قرر الجيش القيام بعمل هناك "لن يكون هناك أحد لمساعدتهم، و لا دعم إيراني أو دولي".