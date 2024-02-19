رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال إنشاء حديقة الفيروز بمحور عبد المجيد محمود بالمقطم

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تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مساء اليوم، بالمقطم، أعمال إنشاء حديقة الفيروز بمحور عبد المجيد محمود بالمقطم.

وتفقد أعمال الورش الإنتاجية في إنشاء المشايات والأحواض التجميلية والبرجولات والأسوار الحديدية وقواعد أعمدة الإنارة بمعرفة أقسام الإنشاءات والتصميمات والحدادة واللحام والنجارة والكهرباء وكافه البنيه التحتية وتجهيز الأحواض التجميلية للمركزية للتجميل؛ للبدء في تنفيذ خطط الزورعات والشتلات واشكالها التجميلية.

وأثنى على جميع العاملين والفنيين بالورش الإنتاجية والمركزية للشؤون الفنية والإدارة العامة للمشروعات والمركزية للإنارة والمركزية للتجميل في التعاون الحقيقي بين المركزيات؛ لإنشاء الحديقة بكامل تجهيزاتها في إطار حرص الهيئة على تحسين الموقع العام بكافة أرجاء القاهرة، وخلق متنفسات خضراء بالمحاور والطرق الجديدة.