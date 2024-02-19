ليتوانيا: الموقف الألماني بشأن مساعدات الاتحاد الأوروبي العسكرية لأوكرانيا مؤسف

قال وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس، اليوم الاثنين في بروكسل، إن عدم رغبة ألمانيا في دفع المزيد لصندوق مشترك للاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا هو أمر "مؤسف للغاية".



وفي الوقت الحالي، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعوض بصورة فردية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تقدم مساعدات لأوكرانيا بشكل مباشر، من خلال آلية تمويل يُطلق عليها اسم "صندوق تسهيلات السلام الأوروبي".



لكن وزراء الخارجية سيناقشون ترتيبا بديلا توفر بموجبه دول أعضاء بعض المساعدات لأوكرانيا بشكل مشترك من خلال مبلغ يصل إلى 5 مليارات يورو (4ر5 مليار دولار) تضاف إلى ميزانية صندوق تسهيلات السلام الأوروبى .



وقال لاندسبيرجيس: "هناك مبدأ الوحدة الأوروبية، وهو سبب وجودنا هنا اليوم. وبالطبع يمكننا القيام بأشياء بشكل ثنائي، لكن سيكون من الصعب أكثر على دولة مثل بلدي أن تدعم أوكرانيا بشكل ثنائي عن وجودها ضمن مجموعة مكونة من 27 دولة."



وقال لاندسبيرجيس إن شراء اللقاحات ضد كوفيد- 19 أثبت ذلك. وأضاف: "إذا كانت ليتوانيا هي وحدها التي تشتري شيئا ما لمواطنينا، فإننا سنظل ننتظر، والأمر نفسه ينطبق على المعدات التي هناك حاجة لإرسالها إلى أوكرانيا".