يقام الآن حفل توزيع جوائز بافتا لعام 2024، المُقام داخل قاعة المهرجانات الملكية في لندن، ويقدم حفل توزيع جوائز بافتا لهذا العام، الممثل الإسكتلندي ديفيد تينانت، ويعد هذا أول ظهور تلفزيوني له منذ عودته لسلسلة "Doctor Who" لعام 2023، وظهر في العديد من الأفلام من بينها "Harry Potter and the Globet of Fire".

ونال كريستوفر نولان أول جائزة بافتا في حياته كأفضل مخرج عن فيلمه «أوبنهايمر - Oppenheimer».

ونافسه على الجائزة كلا من برادلي كوبر عن فيلمه «الموسيقار - Maestro»، وجوناثان جلازر عن فيلمه «منطقة الاهتمام - The Zone of Interest»، وجاستين تريت عن فيلمها «تشريح السقوط - Anatomy of a Fall»، وأندرو هاي عن فيلمه «كلنا غرباء - All of Us Strangers»، وألكسندر باين عن فيلمه «الباقون - The Holdovers».