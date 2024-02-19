وزير البترول: مصر بادرت بالمضي نحو التحول الطاقي والالتزام بتعهدات خفض الانبعاثات

قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إن مصر بادرت مبكرا بالمضي نحو التحول الطاقي والالتزام بتنفيذ التعهدات الدولية لخفض الانبعاثات والانضمام للتعهد العالمي للميثان، وترجمت بالفعل ذلك لخطوات تنفيذية وبرامج عملية في مقدمتها التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كاختيار أول في مرحلة التحول الطاقي.

وأضاف الوزير، خلال جلسة حوارية بعنوان: "طاقات المستقبل ضمن فعاليات إيجيبس 2024"، أن الاعتماد على الغاز الطبيعي كاختيار أول في مرحلة التحول الطاقي أدى لزيادة استخدامه فى مزيج الهيدروكربونات إلى 60% مقابل 40% من المنتجات البترولية، ومع التوسع في أعمال التوصيل للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أصبح الغاز يقدم خدمة الطهي النظيف إلى 62 مليون مواطن بمصر.

وتابع أن توافر التمويل اللازم لجهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات يضمن انتقال طاقوي سريع وعادل والالتزام بالتعهدات الدولية فى هذا الإطار، لافتا إلى أن مشاركة المؤسسات الدولية الكبرى كالاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بمالهما من أذرع للتمويل في دعم هذه البرامج يشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، ويأتي كأولوية قصوى تضمن تنامى هذه الجهود بما فيها الطاقات الجديدة والمتجددة وعدم تراجعها وخاصة في قارة أفريقيا التي تلتزم مصر بمساعدتها في التحول الطاقي، واستغلال المقومات المتاحة لدينا ولديهم وتوفير المؤسسات الدولية حلول حوافز مالية ميسرة لتحقيق ذلك.

ومن جانبه، أكد وديتي يول يورجنسون مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي، أن قمة المناخ COP27 وضعت مصر على الطريق السليم نحو التحول الطاقي والإسراع في مشروعاته وتحسين كفاءة الطاقة وأن تأمين إمدادات الطاقة بصورة عادلة ومستدامة هدف مشترك يعمل عليه مصر والاتحاد الأوروبي سويا وفق الشراكة المهمة والمثمرة بين الجانبين وخاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة والفرص الكبيرة المتاحة بمصر، مؤكدة أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار وزيادة استثماراته فيها.

ومن جانبه، أوضح هيثم الغيص أمين عام أوبك، أهمية تعدد وتنويع مسارات وخطط الانتقال الطاقي وفقا لظروف واحتياجات كل دولة، وعدم وضع مسار واحد إجباري يسري على الجميع ويجمعها هدف مشترك هو خفض الانبعاثات.

وأعرب عن فخر أوبك بإشادة مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدور المنظمة في استقرار الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الانتقال الطاقي العادل يحتاج إلى دور أوبك، ويتطلب اهتماما عالميا لتوفير الطاقة للجميع وهو ما لم يتحقق إلا بالاستثمار في أنواع الطاقة بالتوازي، خاصة وأن هناك شعوبا لا تملك حتى الطاقة التقليدية.

وأضاف أن البترول والغاز يمكن إنتاجهما بطرق أكثر مسؤولية من خلال التكنولوجيات الحديثة التي تحقق نتائج مذهلة.

وأكد جوانجزي تشن نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية، أن الانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات لابد أن يواكبه توفير الطاقة للجميع ومحاربة الفقر، وأن البنك أجرى دراسة حول الانتقال الطاقي في مصر وذلك ضمن تقرير البنك الدولي عن سبل الانتقال الطاقى الملائم لكل دولة، وأن التخلي عن الوقود الأحفوري في الوقت الحالي مع عدم حصول شعوب على مصادر الطاقة يمثل مشكلة وتحديا.