 صحة الشرقية تهنئ الفائزين بقرعة بعثة الحج الطبية - بوابة الشروق
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صحة الشرقية تهنئ الفائزين بقرعة بعثة الحج الطبية

فاطمة الديب
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 12:22 م | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 12:22 م

هنأ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الفرق الطبية بمحافظة الشرقية الفائزين بقرعة بعثة الحج لهذا العام 1445 هجرية.

وأضاف، في بيان اليوم، أن الفائزين بقرعة البعثة الطبية من محافظة الشرقية هم كلا من:

1. الدكتور صبحي عبداللطيف النجار، أخصائي الحميات بمستشفي حميات فاقوس.
2. الدكتور محمد جميل علي، أخصائي الكلى بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي.
3. الدكتور السيد سعيد طه، طبيب أفواج مستشفى السعديين المركزي.
4. الدكتور طارق محمود عبدالله، طبيب أسنان الإدارة الصحية بمركز الزقازيق.
5. حسين الشحات علي، مدخل بيانات بالإدارة الصحية بمركز منيا القمح.
6. صابر عبدالسميع، من إدارة التمريض بديوان عام المديرية.
7. محمد جلال أحمد، من الخدمات المعاونة بمستشفى بلبيس المركزي.
8. إبراهيم حسن إبراهيم، من إدارة الشؤون الإدارية بديوان عام المديرية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، انتهت صباح اليوم، من إجراء القرعة العلنية لبعثة الحج الطبية، وذلك في أكاديمية الأميرة فاطمة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.


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