هل انعكس انخفاض الدولار من 70 إلى 50 جنيهًا على الأسعار؟ اتحاد الغرف التجارية يوضح

رد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول عدم انخفاض الأسعار رغم تراجع سعر الدولار من 70 إلى 50 جنيها، مستشهدة بتقرير التضخم الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وقال خلال تصريحاته لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» إن التقرير يشمل أسعار الخضراوات والفواكه المتغيرة، مضيفا أن «الزيادة في الأسعار كانت أقل من معدل التضخم، بما يعني وجود انخفاض في الأسعار من يناير 2024 إلى يناير 2025».

وتابع: «لو قارنا أسعار نفس السلعة على نفس الرف من فبراير 2024 إلى فبراير 2025 سنجد أن هناك انخفاضا في الأسعار».

وأوضح أن هناك وفرة في السلع كافة، لا سيما في ظل توفر أرصدة سلع بعضها إلى 6 أشهر، وبعضها الآخر إلى 12 شهرًا، مشيرا إلى انعكاس ذلك على حدوث منافسة بين المنتجين والمستوردين أدت إلى استقرار وتهدئة الأسعار.

من جانبها، علقت الإعلامية لميس الحديدي قائلة: «تهدئة الأسعار! أنا أيضا لا ألاحظ أي انخفاض.. كنت أتخيل أنه مع توفر الدولار وتراجع سعره عند 50 بدلا من 70 جنيها، سنرى هذا الانخفاض في الأسعار ولكننا لم نره».

ورد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: «شاهدنا الانخفاضات منذ النصف الثاني من فبراير 2024، حدثت انخفاضات تتراوح بين 10% إلى 25% حسب نوع السلعة ونسبة المكون الدولاري فيهاـ ومن وقتها وحتى الآن كانت الارتفاعات طفيفة جدًا، ولا توجد ارتفاعات واضحة في أي سلعة عدا بعض السلع القليلة».

وأشار إلى أن المبادرات الحكومية مثل «أهلا رمضان» و«سوق اليوم الواحد» توفر خصومات تتجاوز 30%؛ تساعد الأسر على تجاوز الارتفاعات المتتالية في الأسعار، لا سيما وأن غالبية السلع شهدت استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الماضية.