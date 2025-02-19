رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين يدعو إلى ترسيخ قيم التسامح

أكد عبدالرحمن بن محمد بن راشد، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين أن المنامة تسعى إلى ترسيخ قيم المحبة والتعايش والسلام، مشيرًا إلى أن التسامح والتفاهم المشترك يمثلان ركيزة أساسية في نهج المملكة، التي كانت ولا تزال ملتقى للأديان والثقافات.

وأعرب بن راشد خلال كلمته في مؤتمر "الحوار الإسلامي - الإسلامي" في المنامة تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشاركة نخبة من العلماء من مختلف أنحاء العالم، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الذي يحمل شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، ناقلًا تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتأكيده على أهمية هذا المؤتمر ورسالته النبيلة في خدمة الإنسانية.

وأضاف بن راشد أن الأمة الإسلامية تواجه العديد من التحديات الفكرية، مما يجعلنا في أمسِّ الحاجة إلى تعزيز المشتركات وترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن ترسيخ الأخلاق والمبادئ الإسلامية يمثل الأساس لخلق بيئة قائمة على التعايش والتفاهم.

وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين جعلها مركزًا للحضارات المختلفة والتبادل التجاري والثقافي، مما عزز من قدرة شعبها على التفاعل الإيجابي مع مختلف الأديان والمعتقدات.

وأوضح أن التاريخ البحريني شهد تعايشًا سلميًا بين الأديان والمذاهب المختلفة، مما أسهم في صياغة نموذج متميز من الانفتاح الحضاري والبناء المشترك.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على أن البحرين تحمل رسالة عالمية لتعزيز التعددية والوحدة الإسلامية، وتبذل جهودًا مخلصة لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أن التكاتف والتعاون ضروريان لنشر الطمأنينة والاستقرار، في ظل الفطرة السليمة والقيم الإسلامية الأصيلة.

ودعا بن راشد الجميع إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعايش السلمي، وترسيخ قيم التسامح، وبناء مستقبل قائم على الاحترام المتبادل بين الشعوب والمجتمعات الإسلامية.



