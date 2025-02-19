مدير أيام الشارقة المسرحية يجتمع مع لجنة التحكيم

اجتمع مدير أيام الشارقة المسرحية ومدير إدارة المسرح أحمد بو رحيمة، اليوم الأربعاء، مع أعضاء لجنة تحكيم أيام الشارقة، وهم دكتورة ياسمين فراج من مصر، ودكتور عبدالمجيد شكير من المغرب، ودكتور لخضر منصوري من الجزائر، وغازي زغابي من تونس، وعبدالله راشد من الإمارات.

وتنطلق مساء اليوم، الدورة 34 من مهرجان أيام الشارقة المسرحية، الذي تقيمه إدارة المسرح التابعة لدائرة الثقافة بالشارقة، والمستمرة حتى 26 فبراير الجاري، وتتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على جملة من الجوائز المخصصة لتقنيات وجماليات العروض المسرحية.

ويعرض اليوم، عقب حفل الافتتاح العرض المسرحي البخارة، لفرقة مسرح الأوبرا بتونس، وهو العرض الحاصل على أفضل عرض عربي للعام الماضي بمهرجان المسرح العربي الذي تقيمه الهيئة العربية للمسرح.

وتتشكل اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية، برئاسة أحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح ومدير المهرجان، وبعضوية كل من الكاتب المسرحي إسماعيل عبد الله، والفنان أحمد الجسمي، والفنان عبد الله راشد، والفنان محمد جمال.

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية تقام سنويًا برعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لحاكم الشارقة، وتشارك فيها فرق مسرحية من الإمارات، وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية.

وتستضيف أيام الشارقة مسرحيين مفكرين ومؤلفين وفنانين من مختلف الدول العربية والأجنبية.