حفرة لبالوعة صرف كبيرة نتيجة لانفجار أنبوب مياه تدفع السلطات البريطانية إلى إغلاق شارع رئيسي

اضطرت السلطات المحلية في قرية بريطانية، إلى إغلاق شارع رئيسي بسبب حفرة كبيرة لبالوعة صرف نتيجة لانفجار أنبوب للمياه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن الشرطة في منطقة سوري أخلت عددا من المنشآت، وطوقت الشارع لمسافة 100 متر، عقب ظهور حفرة بالوعة صرف كبيرة في قرية جودستون، على بعد 30 كيلومترا جنوب لندن مساء أمس الأول الاثنين.

وقال مرفق المياه، إن أحد أنابيب المياه الرئيسية انفجرت في شارع جودستون هاي، كما تم توزيع زجاجات مياه على السكان مساء أمس الثلاثاء، بعدما انقطعت المياه الجارية عن منازلهم.

وذكر كارل بوسي مساعد مدير مجلس مقاطعة سوري المعنى بشئون المجتمعات الآمنة ورئيس مجموعة التنسيق الاستراتيجي بشأن هذه الواقعة، أمس الثلاثاء: "نحن نعمل مع خدمات الطوارئ وشركات الخدمات، بالإضافة إلى زملائنا في قطاع الطرق السريعة ومجلس منطقة تاندريدج لحماية المواطنين والممتلكات في المنطقة".