مدافع غزل المحلة: فرصتنا كبيرة في تحسين وضعنا بجدول الدوري

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أعرب عمرو الجزار ، مدافع غزل المحلة، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب المصري البورسعيدي في المباراة التي جرت مسا ءاليوم بالدوري المصري.

قال عمرو الجزار، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد »، :" مباراةاليوم كنت في غاية الصعوبة، أمام منافس عنيد، والحمد لله على الفوز".

أضاف:" نتائج غزل المحلة تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في الأداء والنتائج".

أتم :" أمامنا مباريات صعبة، وسنسعى لتحقيق الفوز بها، وفرصتنا كبيرة في تحسين وضعنا بجدول الدوري".