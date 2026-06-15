لبنان: عودة خجولة للنازحين إلى صور والبلديات تدعو إلى التريث

سجل النازحون اللبنانيون، اليوم الاثنين، عودة خجولة إلى مدينة صور وعدد من قرى المنطقة الجنوبية، بالتزامن مع دعوات أطلقتها البلديات للأهالي بضرورة التريث قبل العودة النهائية إلى بلداتهم، بانتظار اتضاح الأوضاع الميدانية والتأكد من سريان أي اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل.

وفي هذا الإطار، دعا الدفاع المدني في "الهيئة الصحية الإسلامية" اللبنانيين إلى عدم التوجه لقراهم قبل التأكد من إعلان وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ من الجهات المختصة، مشددا على أن السلامة الشخصية تبقى الأولوية القصوى، وأن المخاطر لا تزول فور توقف العمليات العسكرية.

وأصدر الدفاع المدني مجموعة من الإرشادات الوقائية للعائدين، أبرزها تجنب العودة ليلا، والتأكد من سلامة الطرق والمباني المتضررة، وعدم لمس أي أجسام مشبوهة أو غير مألوفة، إضافة إلى فحص شبكات الغاز والكهرباء ومياه الشرب قبل استخدامها، كما دعا إلى مراقبة الأطفال باستمرار، وطلب المساعدة الطبية عند الحاجة، وتعزيز التعاون والتضامن بين الأهالي لتجاوز آثار المرحلة الحالية بأمان.