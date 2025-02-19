عرض عالمي أول ناجح للفيلم المصري المستعمرة في مهرجان برلين السينمائي

شهد الفيلم المصري المستعمرة للمخرج محمد رشاد، عرضًا ناجحًا في الدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، مساء أمس، حيث نال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

وحضر العرض رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنان حسين فهمي، وسفير مصر بألمانيا، الدكتور محمد البدري، والوزيرة المفوضة، السيدة يمنى عثمان، إلى جانب مجموعة من صناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.

وعقب العرض مباشرة، دارت ندوة نقاشية مع المخرج، الذي استقبل احتفاء الجمهور وتفاعل مع أسئلتهم حول قصة الفيلم وأماكن التصوير، التي تركت انطباعًا جيدًا لدى كل من شاهده.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، حيث تتمحور قصته حول شقيقين، حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة)، يعيشان في مجتمع مهمش بالإسكندرية. بعد وفاة والدهما في حادث عمل، عُرضت عليهما وظائف في المصنع المحلي كتعويض عن خسارتهما، بدلًا من رفع دعوى قضائية. ومع توليهما العمل الجديد، يبدأ لديهما التساؤل عمّا إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.

استلهم المخرج محمد رشاد فكرة الفيلم من قصة شاب فقد والده في موقع بناء، حيث ضغطت الشركة على أسرته للتنازل عن حقوقها مقابل عرض وظيفة، وبصفته من مواليد الإسكندرية، وكان والده يعمل في مصانع النسيج لأكثر من 4 عقود، وجد رشاد القصة فرصة قيمة لإلقاء الضوء على قضايا السلامة السائدة في بعض المصانع، والممارسات غير القانونية التي قد تلجأ إليها بعض الإدارات.

استغرق العمل على المستعمرة 5 سنوات، كما أوضح رشاد، الذي قال: "خلال رحلة الفيلم، تمكنت من تحقيق طموحاتي، مثل اختيار ممثلين غير معروفين تمامًا، وإشراك عمال حقيقيين في أدوار ومجموعات مهمة. كما صوّرت في مواقع حقيقية، والتقطت مشاهد في الإسكندرية تتطابق بشكل وثيق مع ما تخيلته، إلى جانب الأجواء الصناعية التي أجدها غنية فنيًا".

وأضاف: "عرض الفيلم في مهرجان مهم كهذا، والمنافسة في مسابقة جديدة، يشير إلى أننا، كمجموعة، حققنا رؤيتنا".

يشارك في بطولة الفيلم المواهب الناشئة: أدهم شكر، زياد إسلام، هاجر عمر، محمد عبد الهادي، وعماد غنيم. مدير التصوير هو محمود لطفي، والمونتاج لهبة عثمان، التي تشمل أعمالها الفيلم السوداني الشهير وداعًا جوليا، وتتولى MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World مبيعات الفيلم عالميًا.

مواعيد العروض المتبقية للفيلم في المهرجان:

الأربعاء 19 فبراير: 1 ظهرًا — Cubix 9

الخميس 20 فبراير: 9:30 مساءً — Cubix 8

الجمعة 21 فبراير: 3:30 مساءً — Colosseum 1

السبت 22 فبراير: 9:30 مساءً — مسرح Bluemax

الفيلم إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر.



عاد المستعمرة إلى برلين بعد حصوله على تمويل من صندوق برلين السينمائي العالمي في عام 2022، كما تلقى المشروع دعمًا من عدة جهات دولية مرموقة، منها مبادرة السيناريو والتطوير لصندوق هوبرت بالس التابع لمهرجان برلين السينمائي الدولي، مبادرة دعم الأقليات للإنتاج المشترك لـ هوبرت بالس بلس، معهد الدوحة السينمائي، الصندوق العربي للفنون والثقافة، صندوق تنمية البحر الأحمر، صندوق صورة الفرانكوفونية، وصندوق سيني جونة التابع لمهرجان الجونة السينمائي.