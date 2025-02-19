المتمردون المدعومون من رواندا يتقدمون نحو مدينة ثالثة في شرق الكونغو الديمقراطية

قال السكان في الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء إن المتمردين المدعومين من رواندا يتجهون نحو مدينة رئيسية ثالثة في شرق البلاد، مع تصاعد الضغوط الدولية بسبب توسيع مجموعة إم 23 لسيطرتها في منطقة غنية بالمعادن التي تعد حيوية للتكنولوجيا العالمية.

وهاجم متمردو إم 23 اليوم الثلاثاء جميع المواقع الرئيسية للجيش الكونغولي على الطريق إلى بوتيمبو، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، وقال أوجست كومبي، وهو أحد زعماء المجتمع المدني في كيتسومبرو، وهي بلدة على طول الطريق، إن الوضع يتدهور بسرعة.

وقال كومبي: "نحن خائفون من أن يتقدم العدو نحو بوتيمبو".

وتقع بوتيمبو على بعد حوالي 210 كيلومترات إلى الشمال منم جوما، المدينة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 2 مليون نسمة والتي استولى عليها متمردو إم 23 الشهر الماضي بعد مقتل حوالي 3 آلاف شخص.

ويظهر التقدم نحو بوتيمبو أن المتمردين يتوسعون شمالا وجنوبا من جوما. واستولى المتمردون هذا الأسبوع على عاصمة إقليمية أخرى جنوب جوما، وهي بوكافو، قرب بوروندي. المنطقة غنية بالذهب والكولتان، وهو معدن رئيسي في إنتاج المكثفات المستخدمة في معظم الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية.