هيرشي الأمريكية للأغذية تؤكد توقعاتها لنتائج العام الحالي

أبقت شركة الصناعات الغذائية الأمريكية هيرشي على توقعاتها لأرباح العام الحالي، مشيرة إلى انها ستراجع استراتيجيات النمو.

وقالت الشركة إنها تتوقع نمو المبيعات خلال العام الحالي بنسبة 2% على الأقل، مع تحقيق نمو لأرباح السهم الواحد بنحو 40% بدون حساب المتغيرات الموسمية، في حين تتوقع أن يكون النمو في حدود 35% عند وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

وأضافت الشركة إنها تتوقع أن يكون تأثير صفقة استحواذها على شركة سور ستريبس في حدود 30 نقطة أساس إضافية إلى معدل نمو صافي المبيعات للعام الحالي ككل.

علاوة على ذلك تتوقع الشركة أن يكون تأثير التغيير في أسعار الصرف في حدود 30 نقطة أساس من إجمالي معدل نمو المبيعات خلال العام.