وكيل تعليم الوادي الجديد يشارك في زراعة أشجار التوت بمدرسة القلعة الإعدادية ضمن مبادرة توطين صناعة الحرير

شارك الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، في زراعة مجموعة من الأشجار، ومنها أشجار التوت، بمقر مدرسة القلعة الإعدادية بالخارجة، وذلك برفقة المهندس محمد جاد، مستشار المحافظ لتوطين زراعة الحرير، وإدارة الاتصال السياسي بالمديرية، في إطار المبادرة التي أطلقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لتوطين صناعة الحرير.

مشروع توطين الحرير في الوادي الجديد

أكد وكيل التعليم أن مشروع توطين الحرير يعد من أهم المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة، حيث يُعد التوت الغذاء الرئيسي لدودة القز، التي تنتج الحرير الطبيعي، ما يساهم في تعزيز صناعة الحرير وتوفير فرص عمل جديدة. كما أشاد بجهود إدارة المدرسة في تحقيق معايير النظافة العامة، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة، وانضباط العملية التعليمية، مؤكدًا تكريم عدد من المعلمين تقديرًا لدورهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وشدد دياب على ضرورة الاعتناء بالأشجار والحفاظ عليها، لتحقيق هدف المبادرة في تعزيز المساحات الخضراء، وتقليل التلوث البيئي، بما يساهم في إضفاء مظهر جمالي على المدارس.

التوسع في زراعة الأشجار داخل المدارس

يُذكر أنه تم أيضًا زراعة مجموعة من الأشجار في مقر مدرسة الخارجة الثانوية للبنين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، حيث تستمر الجهود في استغلال المساحات داخل المدارس لزراعتها بالأشجار، بما يدعم تحقيق الاستدامة البيئية.