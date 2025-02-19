الرئيس السيسي يؤكد الرفض التام للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأزمات الإقليمية مثلت محورًا مهمًا، خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني من مدريد، اليوم الأربعاء، أن المباحثات تناولت التطورات التي تشهدها سوريا، موضحًا أنه أكد دعم مصر الثابت للشعب السوري الشقيق، والوقوف إلى جانبه لتحقيق تطلعاته المشروعة.

وأشار إلى تأكيده أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها سلامة أراضيها، مع البدء في عملية سياسية شاملة، بمشاركة كل مكونات الشعب السوري.

وأكد «الرفض التام للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان».

وأوضح أن المباحثات تناولت الأوضاع في لبنان؛ إذ رحب الجانبان بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، وأكدا أهمية الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، وضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.

ولفت إلى الاتفاق على تكثيف التعاون لوقف الهجمات ضد السفن التجارية في مضيق باب المندب، قائلًا إنهما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية في منطقتي القرن الإفريقي والساحل.