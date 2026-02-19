محافظ بورسعيد يتابع الانتهاء من شفط تجمعات مياه البحر بعد تعرض بورفؤاد لارتفاع مفاجئ للأمواج

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، التعامل السريع مع الحالة الاستثنائية التي تعرضت لها مدينة بورفؤاد وحدوث ارتفاع مفاجئ للأمواج.

وفى ذات السياق، أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، نجاح جهود الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارىء لرفع وشفط تجمعات مياه البحر المتوسط بمحيط ميدان الشهيد أحمد أبو العطا وعدداً من الشوارع المحيطة، وذلك تزامنًا مع تعرض المدينة لحالة من الاضطراب بالأحوال الجوية.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي بأنه تم الدفع بالمعدات الثقيلة والسيارات المخصصة والفرق الفنية المدربة لشفط تجمعات مياه البحر بشكل دوري، لمنع تراكم المياه التي قد تؤدي إلى تعطيل حركة المرور وتأثر حركة المارة، وضمان سلامة المواطنين أثناء تنقلهم .

وأشار الدكتور اسلام بهنساوى إلى أن أعمال الطوارئ مستمرة على مدار الساعة، مع رفع درجة التأهب بكافة الأجهزة المعنية، إلى أن تتحسن الأحوال الجوية، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة لأي طارئ لتجنب أي أضرار أو تعطيل للحياة اليومية ،مؤكدًا على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومتابعة أي مناطق تشهد تجمعات مياه بشكل عاجل لضمان التدخل الفوري.

واكد رئيس مدينة بورفؤاد على أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المدينة في حالة انعقاد دائم على مدار ال٢٤ ساعة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة .

وشدد الدكتور اسلام بهنساوى ، على استمرار رفع حالة الطوارئ بنطاق مدينة بورفؤاد، للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ،وأنه جرى بالفعل الدفع بالطاقة القصوى لسيارات الكسح الخاصة بسحب وشفط المياه، والأطقم الفنية، وماكينات شفط المياه على مستوى المدينة لإحتواء المواقف الطارئة، مثمناً التدخل العاجل لشركة الخدمات البيئية الحديثة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الدفع بعدد من سيارات التدخل السريع وتشغيل محطات رفع مياه الصرف الصحي بالطاقة القصوى لاستيعاب المياه المتراكمة.