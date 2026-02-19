ثقافة الأقصر تستقبل رمضان ببرامج لتعزيز القيم المجتمعية لدى النشء

شهد فرع ثقافة الأقصر سلسلة من اللقاءات التوعوية والثقافية المتنوعة، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات احتفالاً بشهر رمضان المبارك.

وفي مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري، أقيمت محاضرة بعنوان "فضل العبادات" قدمتها وردة حسن، تناولت خلالها مفهوم العبادات وأثرها في تهذيب سلوك الفرد وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع.

كما نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للأخوة الإنسانية" ألقاها الشيخ سيد حسين، متحدثا عن مفهوم الأخوة في الإسلام ودروس الهجرة النبوية في المؤاخاة، وترسيخ قيم التعايش والإنسانية، أعقبها ورشة فنون تشكيلية بعنوان "ارسم سعادتك" أعدها حسن رفاعي.

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "ثقافة الحوار والاختلاف في الفكر الإسلامي" ألقاها الشيخ بدري قناوي، موضحا أهمية الحوار وآدابه وكيفية إدارة الاختلاف بأسلوب راقٍ يعزز التفاهم المجتمعي.

وضمن أنشطة الفرع برئاسة محمد رجب، وبإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبدالوهاب، استضافت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "التعاون" ألقتها وردة حسن، تناولت خلالها مفهوم التعاون وأبعاده الاجتماعية وصوره في الحياة اليومية وداخل المؤسسات الثقافية، وسبل غرسه كقيمة وسلوك إيجابي.

كما نظم قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي بحضانة دار الأمل عن قصة "موسى وهارون" من تأليف محمد صديق المنشاوي، سردتها إيمان محمود، بينما قدم قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس بعنوان "التنمر" أداء انشراح الحكيم، بهدف توعية الأطفال بمخاطر السلوكيات السلبية.

وفي سياق متصل، نظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "التكافل الاجتماعي وأثره على حياة الفرد" ألقاها محمد حنفي أخصائي ثقافي، تناول خلالها مفهوم التكافل وأهميته وصوره المختلفة، وجهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.

كما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "ممارسة الرياضة وأثرها على تكوين شخصية الطفل" ألقاها العادلي حسان، مؤكدا دور الرياضة في تنمية المهارات الاجتماعية والعمل الجماعي لدى الأطفال.

وفي الجانب الفني، أعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة "زينة شهر رمضان" نفذها أحمد أمين، كما نفذ قصر ثقافة حوض الرمال مجلة حائط عن رمضان ضمن أنشطة الفنون التشكيلية، بينما نظم قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "أهلا رمضان" ضمن مبادرة "جيل واعٍ وطن أقوى"، نفذتها منار السيد، في إطار تنمية الوعي الوطني وتعزيز الانتماء لدى الأطفال والشباب.