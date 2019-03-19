مسؤول ألماني بارز: السفير الأمريكي لدى برلين «يمثل إخفاقا دبلوماسيا ذريعا»

رفض المدير التنفيذي البرلماني للحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا انتقاد السفير الأمريكي في بلاده ريتشارد جرينيل لخطط الموازنة من وزير المالية الاتحادي أولاف شولتس بعبارات حادة.

وقال كارستن شنايدر اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "السيد جرينيل يمثل إخفاقا دبلوماسيا ذريعا".

وكان جرينيل قد انتقد في تصريحات لـ(د.ب.أ) ابتعاد ألمانيا من خلال الخطة المالية عن هدف حلف شمال الأطلسي "الناتو" بزيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.

وأضاف السفير الأمريكي في برلين: "أعضاء الناتو ملتزمون بشكل واضح بالتحرك نحو هدف الاثنين في المئة بحلول عام 2024 دون الحيد عنه... إنها لإشارة مقلقة من ألمانيا لدول الحلف أن تفكر الحكومة الألمانية الآن في خفض إسهاماتها غير المقبولة حتى الآن في الجاهزية العسكرية".

وقال شنايدر اليوم إن السفير الأمريكي يتبع منذ فترة طويلة لهجة تعامل وأسلوب غير مقبولين بين حليفين وثيقين، مضيفا أنه يبدو أن سفير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرغب في الاعتراف بأن ألمانيا تقوم بإسهام كبير في إطار التزاماتها داخل الحلف مثلما يحدث في أفغانستان مثلا.

وأضاف المسؤول البرلماني البارز قائلا: "يضر السيد جرينيل العلاقات عبر الأطلسي من خلال استفزازاته الخرقاء المتكررة".