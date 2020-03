أحمد فهمي يمازح بيومي فؤاد: أقصر وأسهل طريق لانتشار كورونا

View this post on Instagram

انا مكنتش حابب اكلم فى موضوع الكورونا .. بس انا شايف ان اخطر حاجة فى الموضوع دا هو بيومى فوءاد .. بيومى فوءاد هو اقصر و اسهل طريق لنشر الفيروس لانة بيتنقل بين تلات او اربع لوكيشنات فى اليوم .. اجتنبوا بيومى .. الوقاية خير من العلاج ..