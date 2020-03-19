أحمد فهمي يمازح بيومي فؤاد: أقصر وأسهل طريق لانتشار كورونا

مازح الفنان أحمد فهمي زميله بيومي فؤاد، فيما يتعلق بأزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، حيث وصفه بأنه أخطر شيء في الأزمة، وأسهل وأقصر طريقة لانتشار الفيروس، بسبب مشاركته في العديد من الأعمال وانتقاله المستمر بين مواقع التصوير.



ونشر أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة لبيومي فؤاد وعلق عليها: «أنا مكنتش حابب أتكلم فى موضوع الكورونا.. بس أنا شايف إن أخطر حاجة فى الموضوع دا هو بيومى فؤاد.. بيومى فؤاد هو أقصر وأسهل طريق لنشر الفيروس لأنه بيتنقل بين تلات أو أربع لوكيشنات فى اليوم.. اجتنبوا بيومى.. الوقاية خير من العلاج».



يشار إلى أن أحمد فهمي خضع مؤخرا لعملية جراحية في المرىء في بلجيكا، وفي سياق آخر يواصل «فهمي» تصوير مسلسل «تيمون وبومبا»، الذي يعود فيه للتعاون مع أكرم حسني، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.