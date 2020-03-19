تأجيل تطبيق التأمين الصحي الشامل في الأقصر وجنوب سيناء حتى انتهاء أزمة كورونا

• «الصحة»: 210 حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن





قال الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعمل دون توقف، ولكن سيتم تأجيل تطبيق التشغيل التجريبي بمحافظتي الأقصر وجنوب سيناء، الذي كان مفترض تطبيقه الشهر الجاري؛ مراعاةً لأزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.

وأضاف السبكي، لـ"الشروق"، أن المشروع وقف أنشطته في محافظتي الأقصر وجنوب سيناء، وأن قرار تأجيل التطبيق سيتم حتى الانتهاء من فحص المواطنين المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، وتجهيز المحافظتين بشكل آمن لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأكد السبكي أن الوقت الحالي لابد وأن يلزم المواطنين منازلهم، ولذلك تم وقف مبادرتي "سجل مكانك" و"سجل واطمن"، التي تدعو المواطنين للتسجيل في مشروع التأمين الصحي الشامل، حتى يتم احتواء الأمر بشكل جيد في المحافظة.

وأشار السبكي إلى أنه بحسب خطة المشروع، فإنه من المفترض تطبيق التأمين الصحي الشامل التجريبي على محافظة الأقصر ثم محافظة جنوب سيناء، حيث إن الترتيب من حيث الأكثر جاهزية، مشيرا إلى أن المشروع يعمل حاليا في برنامجه الطبيعي من حيث تجهيز البنية التحتية للمستشفيات، وتوفير القوى البشرية العاملة في المشروع، وغيرها من الإجراءات الأخرى.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وأكدت الوزارة خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة حتى مساء الأربعاء، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و12 من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.