ضبط سيدة بتهمة سرقة شخص فى مصر الجديدة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، سيدة استعانت بعاطلين، لسرقة شخص بمصر الجديدة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة مصر الجديدة بأنه فى أثناء تفقد الحالة الأمنية استغاث بهم أحد المواطنين وقرر أنه حال توقفه بسيارته باستقلال سيدة، وبصحبتها آخران السيارة صحبته وتهديده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم والاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الشخصية كرهًا عنه، ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة وتبين أنها دون عمل، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المُبلغ أيدتها، وأقرت بأنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية وارتباطها بالمجنى عليه بعلاقة صداقة فاختمرت في ذهنها فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعانت بآخرين (شخصين، لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) لتنفيذ مخططها، وقيامها باستدراج المجنى عليه بالمنطقة محل البلاغ، وارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخران -أمكن ضبطهما - وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وكذلك ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته بالإكراه.