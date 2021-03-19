مقتل فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

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قتل فلسطيني وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق اليوم الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.



وذكرت المصادر أن فلسطينيا في منتصف الأربعينات من عمره قتل جراء إصابته بعيار ناري في الرأس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس.



وأضافت المصادر أن عشرات آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي وحالات اختناق خلال مواجهات مماثلة مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



وينظم الفلسطينيون منذ سنوات تظاهرات شعبية يوم الجمعة من كل أسبوع للتنديد خصوصا بالتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية في القرى المتضررة.