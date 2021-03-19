رفع ما يزيد عن 400 ألف طن مخلفات بالجيزة خلال فبراير الماضي

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيرا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة والمتابعة الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن؛ لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعيه وعدداً من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتي يصل عددها إلى 25 شركة وجاري التعاقد لدخول شركات أخرى في الخدمة في إطار تدعيم منظومة النظافة بالجيزة.

وقال راشد، في بيان اليوم الجمعة، إن المحافظة تمكنت خلال شهر فبراير المنصرم من رفع ما يزيد عن 400 ألف طن من المخلفات والقمامة بمختلف القطاعات.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين على أن يتم المراجعة الدورية لجميع الأجهزة والمعدات والسيارات المستخدمة وإجراء الصيانة لها، وجاهزية المحطات لاستقبال كميات المخلفات الواردة من مختلف القطاعات.